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Múnich celebra un Día del Orgullo masivo con 230.000 personas pese a la ola de calor

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Berlín, 27 jun (EFE).- La ciudad de Múnich, capital del sureño estado federado de Baviera, acogió este sábado una marcha con motivo del Día del Orgullo LGTBI que reunió a 230.000 personas en plena ola de calor.

Según recogió la radiotelevisión pública de Baviera BR 24, que citó fuentes policiales, 200 agrupaciones reunieron a unas 230.000 personas en Múnich entre las 30.000 que desfilaron y otros 200.000 espectadores.

En Múnich, los termómetros marcaron este sábado una máxima de 38 grados.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) había señalado que la situación de Baviera era de "calor excepcional", porque "el sur de Alemania se encuentra bajo una extensa zona de alta presión, bajo la influencia de aire muy caliente procedente del norte de África".

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En vista de los avisos por calor del DWD, la Policía de Múnich había invitado a través de redes sociales a "recordar beber suficiente líquido y cuidar los unos a los otros" durante la celebración del Día del Orgullo en las calles muniquesas.

El alcalde de la capital bávara, el político ecologista Dominik Krause, participó junto a su pareja, Sebastian Müller, en el desfile, que el diario generalista editado en Múnich Süddeutsche Zeitung resumió como "colorida", "a todo volumen" y "extremadamente calurosa". EFE

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