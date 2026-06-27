El Clan del Golfo acusa a un periodista colombiano de difundir "hechos falsos"

Bogotá, 27 jun (EFE).- El Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, acusó esta semana al periodista colombiano Norbey Valle David de difundir "hechos completamente falsos" sobre la organización, señalamiento que fue rechazado este sábado por entidades como la Defensoría del Pueblo y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios).

La banda, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), divulgó un comunicado en el que acusó al periodista de publicar con frecuencia videos en TikTok en los que atribuye al EGC "una cantidad de hechos completamente falsos".

Asimismo, hizo un llamado a otros medios de comunicación y a la ciudadanía para que contrasten la información publicada por Valle David, periodista de Caracol Radio, y afirmó que ese mensaje "no debe ser interpretado como una amenaza", aunque sostuvo que el comunicador ha desprestigiado su "buen nombre profesional".

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La Defensoría del Pueblo rechazó el pronunciamiento y señaló que "no le corresponde al Clan del Golfo, ni a ningún grupo armado ilegal, pronunciarse sobre el trabajo de la prensa, calificar la labor de periodistas o pretender establecer los límites de su ejercicio".

Aunque el grupo ilegal afirme que su comunicado no constituye una amenaza, la Defensoría advirtió que los señalamientos producen "un efecto objetivamente intimidatorio" que incrementa el riesgo para la vida, la integridad y la libertad del periodista, además de enviar un mensaje de presión a los medios de comunicación.

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Por su parte, Asomedios expresó su "profunda preocupación" por las amenazas contra Valle David, rechazó cualquier acto de intimidación o presión contra periodistas y medios de comunicación y pidió a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes y garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo.

Caracol Radio condenó igualmente "de manera categórica cualquier amenaza, intimidación o intento de presión contra quienes ejercen el periodismo", manifestó su respaldo a Valle David y solicitó a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger su seguridad.

El Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal del país, mantiene presencia en amplias zonas de Colombia y está vinculado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas.

Este grupo armado ilegal mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de 'paz total', proceso en el que ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba para la concentración gradual de integrantes de esa organización. EFE

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