VÍDEO: El "acuerdo marco" entre Israel y Líbano deja en el aire la salida israelí del sur del país

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EEUU, habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre Beirut y Tel Aviv.

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El texto menciona la existencia de "zonas piloto" cuya seguridad será asumida, de nuevo "gradualmente" por el Ejército de Líbano si Israel percibe que existen las garantías de seguridad necesarias. De momento, ambas partes han acordado dos "zonas iniciales" que Israel, según fuentes oficiales al 'Times of Israel', dejaría de forma inmediata. Sin embargo, pertenecen a la parte del sur del país que Israel ha ocupado más recientemente y no comprenden posiciones estratégicas como la fortaleza cruzada de Beaufort, bajo control israelí desde el 31 de mayo.

Futuras "zonas piloto" serán establecidas "de mutuo acuerdo" y la población libanesa solo podrá volver "una vez confirmado el desarme exitoso y el desmantelamiento de la infraestructura" de Hezbolá y hayan concluido "los esfuerzos de reconstrucción con apoyo internacional".

Beirut se compromete a restablecer el monopolio estatal del uso de la fuerza a través no solo del desarme de Hezbolá, sino de la exclusión del partido-milicia de "cualquier papel militar ni de seguridad, y también promete ejecutar un "programa riguroso, basado en resultados, para fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas Libanesas para ejercer el control militar y de seguridad total dentro de Líbano". Israel, por su parte, declara por escrito que "no tiene ambiciones territoriales" en Líbano y reconoce el "ejercicio de soberanía" del Gobierno libanés sobre todo el territorio, aunque se reserva el "derecho a la autodefensa" de responder a cualquier nuevo ataque de Hezbolá.

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Ambos gobiernos se comprometen a establecer un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco.

Por separado y simultáneamente, Estados Unidos movilizará a sus socios internacionales para que apoyen activamente al Gobierno de Líbano en la reconstrucción del país, la reparación de la infraestructura, la reactivación de la economía y la creación de oportunidades para la prosperidad, con una "importante ayuda humanitaria y de reconstrucción para el Líbano, programas de recuperación económica e iniciativas de inversión, de modo que el país pueda recuperarse de años de conflicto y ofrecer un futuro mejor a todos sus ciudadanos".

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Por último, y en consonancia con sus "objetivos comunes de establecer relaciones estables y pacíficas", Israel y Líbano se comprometen a adoptar "medidas de buena fe que demuestren una intención positiva, incluido el cese de todas las acciones hostiles o adversas en los foros políticos o jurídicos internacionales, y se comprometen a trabajar para la búsqueda y devolución de restos humanos y la liberación de los detenidos".

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