Agencias

República Centroafricana declara su primer brote de cólera en una década tras confirmar 24 muertos

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República Centroaricana ha declarado un brote de cólera tras constatar 24 muertos y 197 afectados en las inmediaciones de la capital, Bangui, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Pierre Somse, a última hora de este pasado viernes.

El brote se concentra en los distritos de Bimbo y Mbaiki, ha añadido Somse en una comparecencia en la televisión estatal, donde ha anunciado el comienzo de un protocolo para impedir que el brote se extienda a localidades cercanas.

Las autoridades están investigando el origen del brote, el quinto registrado en el país y el primero en una década, tras el confirmado en 2016, que dejó al menos 23 muertos y más de 500 contagiados.

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