Luitingo presenta junto a Annita Yes y Gorka Alegre 'La canción de la Selección' para animar a La Roja en el Mundial

MADRID (CHANCE)

Luitingo vuelve a estar en el centro del foco mediático, pero esta vez no por su vida privada, sino por la música y por el fútbol. El cantante se ha unido a DJ Annita Yes y Gorka Alegre para presentar 'La canción de la Selección', un tema creado para animar a La Roja con motivo del Mundial de Fútbol 2026, sumándose así a la ola de himnos no oficiales que la afición hace suyos en cada gran cita deportiva. La propuesta nace con una clara intención: convertirse en banda sonora de las celebraciones, los vídeos en redes sociales y las quedadas frente a la pantalla mientras juega España.

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La presentación del tema reunió a los tres artistas, que explicaron que la canción está pensada para transmitir energía, unidad y orgullo por los colores de la Selección, con un estribillo fácil de corear y muy orientado a sonar en estadios, bares y fiestas durante todo el campeonato. El propio Luitingo ha compartido en redes fragmentos del proyecto, dejando claro que tenían "muchas ganas" de que el público pudiera escuchar por fin el resultado y empezar a usarla para calentar el ambiente mundialista.

El evento también contó con la presencia de varios rostros muy conocidos de la televisión y el espectáculo, que no quisieron perderse esta cita futbolera-musical. Yola Berrocal, Marlene Mourreau o Coyote Dax fueron algunos de los famosos que se dejaron ver, apoyando con su presencia este lanzamiento pensado para animar a España en su camino en el Mundial. Su paso por el photocall y su complicidad con los artistas contribuyeron a dar al acto un ambiente de gala, mezcla de fiesta futbolera y reunión de personajes míticos del entretenimiento.

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Durante la presentación, se subrayó que 'La canción de la Selección' no compite con el himno oficial del Mundial, sino que busca sumar como tema extra de la afición, un guiño más a ese fenómeno por el cual cada país adopta varias canciones como "grito de guerra" durante el torneo.