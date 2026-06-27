Muere una mujer ahogada en la playa de L'Arquitecte en l'Ampolla (Tarragona)

Una mujer de 80 años y nacionalidad española ha muerto ahogada este sábado a mediodía mientras se bañaba en la playa de l'Arquitecte en l'Ampolla (Tarragona).

Es la quina persona muerta en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó la campaña de verano, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

El '112' ha recibido aviso a las 13.12, cuando varias personas han alertado de que habían sacado del agua a una bañista inconsciente en la playa, donde no hay servicio de vigilancia, 3 se han desplazado 3 unidades terrestres del SEM y 5 patrullas de Mossos: pese a las maniobras de reanimación no se la ha podido salvar.

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