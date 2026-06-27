Madison Keys hace 'hat-trick' en Eastbourne y Osaka se retira en la final de Bad Homburg

La tenista estadounidense Madison Keys se proclamó campeona del torneo de Eastbourne (Inglaterra) por tercer vez en su carrera para llegar en buena forma a Wimbledon, donde será duda la japonesa Naomi Osaka tras retirarse este sábado en la final de Bad Homburg (Alemania) contra la checa Karolina Muchova.

Keys hizo 'hat-trick' en Eastbourne al superar en el partido definitivo a la alemana Tatjana Maria por 7-5, 6-4, y unirse a Chris Evert y Martina Navratilova como jugadoras que ganaron tres o más veces en la hierba inglesa. La estadounidense, campeona también en 2014 y 2023, levantó su undécimo título y el primero desde el Abierto de Australia en 2025.

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Además, en la antesala de Wimbledon, Muchova ganó su primer título sobre hierba cuando iba 6-1, 1-0 en la final de Bad Homburg y Osaka se retiró por unas molestias en el pie. La checa alzó el tercer trofeo de su carrera, segundo de 2026, mientras que la japonesa es duda para el tercer 'Grand Slam' de la temporada que empieza este lunes en Londres.

Por otro lado, la final del torneo ATP de Eastbourne entre el francés Ugo Humbert y el belga Zizou Bergs fue cancelada este sábado debido a la lluvia, tras apenas jugarse tres juegos (1-2). Después de tres horas de suspensión, la organización anunció el aplazamiento a este domingo a las 11.00 horas local. Bergs busca conquistar el primer título ATP de su carrera, mientras que Humbert quiere estrenar el 2026 con el que sería su séptimo trofeo.

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