Juez de Ecuador envía a prisión preventiva a 43 detenidos con armas en una 'narcofiesta'

Guayaquil (Ecuador), 28 jun (EFE).- Un juez de Ecuador envió este domingo a prisión preventiva a 43 personas detenidas el sábado en una 'narcofiesta', en la que también se decomisaron armas, y que se estaba realizando en una de las zonas más violentas de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, según informó la Fiscalía.

Los hombres, a quienes se les imputó los delitos de delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas, fueron capturados en el sector Ciudad de Dios, de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, cuando supuestamente celebraban el cumpleaños de un hombre conocido bajo el alias de Cheo, un presunto líder de la banda Los Águilas, una facción de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo de Ecuador.

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El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, informó el sábado solo de la detención de quince personas, entre las que no estaba Cheo, pues había logrado escapar.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró este domingo que procesó a 43 personas y que, de acuerdo a información preliminar, todas pertenecerían a este grupo criminal.

Los Águilas es una de las bandas ecuatorianas a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa denominó como "terroristas" tras declarar al país bajo un estado de "conflicto armado interno" que aún está vigente y que se emitió para intensificar la lucha contra el crimen organizado.

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Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar 9.282 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica. EFE