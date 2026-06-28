La actividad humana ha provocado el retroceso del glaciar que se derrite más rápidamente en la Antártida

El cambio climático provocado por el ser humano intensificó significativamente el retroceso de uno de los glaciares más importantes de la Antártida durante el siglo XX, según una investigación pionera, liderada por científicos del King's College de Londres y del British Antarctic Survey (ambos en Reino Unido) y publicada en 'The Cryosphere'.

Se trata del primer estudio que atribuye directamente los cambios de un importante glaciar de salida antártico a las actividades humanas. Los autores del estudio también advierten que el impacto de la actividad humana seguirá determinando la pérdida de hielo en la Antártida durante siglos.

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El glaciar Pine Island, que drena una gran parte de la capa de hielo de la Antártida Occidental hacia el mar de Amundsen, es uno de los principales responsables del aumento del nivel del mar a nivel mundial.

La investigación revela que las emisiones de gases de efecto invernadero han incrementado el retroceso del glaciar Pine Island entre un 18% y un 20% desde la década de 1940. Esto ha añadido varios kilómetros a su retroceso hacia el interior.

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El autor principal, el doctor Alex Bradley, del Departamento de Geografía del King's College de Londres afirma que es muy improbable que la magnitud del retroceso observado durante la era industrial se hubiera producido sin la influencia humana.

"Nuestros resultados demuestran que el cambio climático agravó considerablemente el retroceso del glaciar Pine Island" comenta Bradley, autor principal del estudio. "Sin el calentamiento sostenido del océano circundante desde mediados del siglo XX, el glaciar no habría retrocedido tanto".

Si bien los estudios de atribución han vinculado anteriormente el retroceso de los glaciares de montaña con el calentamiento global provocado por el ser humano, aplicar técnicas similares a los glaciares antárticos ha resultado mucho más complicado.

"Este tipo de trabajo se ha vuelto común para las olas de calor y las inundaciones, y cada vez más para los glaciares de montaña", comenta el doctor Bradley. "Lo novedoso aquí es mostrar, cuantitativamente, cómo la influencia humana ha alterado el curso de un importante glaciar antártico".

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Mira Adhikari, modeladora de capas de hielo del British Antarctic Survey, declara: "Nuestros resultados se suman a la creciente evidencia de que el cambio climático provocado por el ser humano probablemente esté afectando incluso a las regiones más remotas del planeta. Los cambios en la Antártida tienen consecuencias globales, en particular para el aumento del nivel del mar, lo que pone de manifiesto el amplio alcance de los impactos de un mundo en calentamiento".

Los registros geológicos indican que el glaciar Pine Island comenzó a retroceder rápidamente en la década de 1940, probablemente debido a intrusiones más intensas de agua oceánica cálida bajo su plataforma de hielo. Este estudio demostró que el calentamiento oceánico provocado por el ser humano, que se cree que comenzó en la década de 1960, aceleró el retroceso posteriormente.

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Utilizando un modelo que simula el comportamiento de los glaciares a partir de los cambios observados en el espesor y el retroceso del hielo para ajustar sus estimaciones, los investigadores compararon escenarios con y sin calentamiento global provocado por el ser humano.

Para 2015, las simulaciones que excluían la influencia humana mostraron un retroceso de la línea de contacto con el lecho marino de aproximadamente 4 km menos. Esa diferencia representa algo menos de una quinta parte del retroceso observado del glaciar.

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De cara al futuro, los modelos sugieren que el glaciar Pine Island podría estabilizarse brevemente a finales de este siglo al encontrarse con una cresta en el lecho rocoso subyacente. Sin embargo, es probable que esta pausa sea temporal si el calentamiento global continúa, y la influencia humana volverá a ser el principal factor de retroceso en el siglo XXII.

"Las capas de hielo responden lentamente", explica el doctor Bradley. "Los impactos de las emisiones actuales seguirán determinando la pérdida de hielo antártico durante siglos".