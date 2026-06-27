Lydia Bosch reaparece feliz tras la noticia del embarazo de su hija Andrea

MADRID (CHANCE)

La actriz Lydia Bosch atraviesa un momento especialmente feliz tras conocerse que su hija, Andrea, está esperando un bebé. Una noticia que convierte a la intérprete en futura abuela y que ha sido recibida con enorme ilusión por toda la familia, según ha confirmado ella misma ante las cámaras.

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A su llegada a un acto público, Bosch ha sido preguntada por cómo se encuentra su hija tras anunciar el embarazo y no ha dudado en tranquilizar a todos con unas breves palabras. "Todo bien", ha asegurado con una sonrisa, dejando claro que tanto Andrea como el bebé se encuentran en perfecto estado.

La actriz también ha querido compartir cómo ha reaccionado el entorno familiar ante esta nueva etapa. "Todo bien, muchas gracias", ha repetido, evitando entrar en más detalles pero mostrando su evidente felicidad por la buena noticia.

El embarazo de la joven supone un cambio importante en la vida de la familia y convierte a Lydia Bosch en abuela por primera vez, una faceta que afronta con ilusión y discreción. Aunque no ha querido extenderse sobre cómo están viviendo este proceso, sus palabras reflejan tranquilidad y alegría en un momento muy especial para todos ellos.

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Por el momento, ni la actriz ni su hija han querido dar más detalles sobre el embarazo, pero todo apunta a que la familia está viviendo esta etapa con discreción y mucha felicidad.