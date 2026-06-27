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Moreno destaca la actuación de Baena en la victoria de la selección española: "Invicta e imbatida con gol de un andaluz"

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El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha felicitado a la Selección Española de Fútbol por su victoria ante Uruguay (1-0) por la mínima con gol del roquetero Álex Baena. "Invicta e imbatida con gol de un andaluz", ha concretado.

En un mensaje difundido a través de cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente ha celebrado que la Selección Española pase como primera del Grupo H. "Orgullo. ¡Mi enhorabuena!", ha declarado.

Asimismo, Moreno ha señalado que "ahora toca seguir apretando" y ha mostrado un mensaje de aliento a los jugadores de cara a la dieceisavos. "Todo un país os anima y apoya para conseguir. ¡A por el segundo Mundial! Vamos España".

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