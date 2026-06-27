Agencias

Colombia confirma la muerte de 24 connacionales en terremotos de Venezuela

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Bogotá, 27 jun (EFE).- La Cancillería de Colombia informó este sábado que, según un reporte preliminar, 24 colombianos fallecieron en los terremotos que sacudieron esta semana a Venezuela, una cifra que continúa siendo verificada en coordinación con las autoridades del país vecino.

"De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el pasado miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y han dejado hasta el momento al menos 1.430 muertos y miles de heridos, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas. EFE

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