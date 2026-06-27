Agencias

Dinamarca registra con 37 grados la temperatura más alta del país desde que hay registros

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Berlín, 27 jun (EFE).- El Reino de Dinamarca registró este sábado la temperatura más alta desde que empezaron los registros en 1874 en el país nórdico, donde los termómetros señalaron el valor récord de 37 grados.

"Hoy alcanzamos con 37,0 grados la temperatura más alta registrada en la historia del tiempo danés", indicó en su cuenta de X el Instituto Meteorológico Danés (DMI).

Se trata de "la temperatura más alta registrada en Dinamarca desde que empezamos a registrar la temperatura de forma sistemática en 1874", agregó la institución, que advirtió de que aún es preciso revisar la medición de este sábado.

"Revisaremos y verificaremos la calidad de todas las mediciones después del fin de semana, pero, por el momento, no tenemos motivos para creer que no sean correctas", señaló el DMI. EFE

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