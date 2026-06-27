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El jugador neerlandés Cody Gakpo anuncia la muerte de su hijo durante el embarazo

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El futbolista internacional neerlandés Cody Gakpo, delantero del Liverpool FC, ha pedido "privacidad y espacio" después de que él y su pareja, Noa van der Bij, hayan anunciado este sábado que su hijo Elijah había fallecido durante el embarazo.

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé ha fallecido durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, amado para siempre, nuestro hijo para siempre", escribió Van der Bij desde su cuenta de Instagram.

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El propio Cody Gakpo, que el pasado viernes fue titular durante la victoria de Países Bajos por 1-3 ante Túnez en la tercera jornada de su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, escribió en otra publicación: "Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia".

"Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", zanjó el mensaje del delantero 'red', pieza clave en una 'Oranje' que acabó como líder del Grupo F con siete puntos y buenas sensaciones para afrontar los dieciseisavos de final.

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