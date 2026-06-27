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Irán culpa a EEUU del cruce de ataques del viernes y denuncia una "flagrante violación" del alto el fuego

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El Gobierno iraní ha responsabilizado a Estados Unidos del cruce de ataques ocurrido el viernes; un intercambio de bombardeos en el que fuerzas iraníes atacaron posiciones norteamericanas en la región mientras que el Ejército estadounidense atacó varios objetivos de las fuerzas de vigilancia costera de la República Islámica.

Estados Unidos argumenta que sus bombardeos ocurrieron en respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz. Irán, por contra, se ha limitado a manifestar a este respecto que simplemente está ordenando a los barcos que discurran por las rutas establecidas por Teherán en el estrecho.

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Sea como fuere, el Ministerio de Exteriores iraní ha declarado la operación militar estadounidense de esta pasada noche como una "flagrante violación por parte de Estados Unidos del Memorando de Entendimiento" firmado entre ambos países y aprovechado para denunciar también ataques simultáneos de Israel en Líbano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores avisa que "que la República Islámica de Irán defenderá la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país con todas sus fuerzas" y que cualquier reacción armada por su parte es un "ataque defensivo".

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"Evidentemente, la responsabilidad de las consecuencias de esta situación recae sobre el régimen estadounidense agresor e infractor del acuerdo, así como sobre las partes que de alguna manera sean cómplices de los actos de agresión estadounidenses contra Irán", añade el Ministerio.

"En este sentido, se subraya la necesidad de que todos los países situados en la costa sur del Golfo Pérsico se adhieran al principio de buena vecindad y observen el principio fundamental del derecho internacional que prohíbe a los agresores utilizar su territorio e instalaciones para cometer actos de agresión contra la República Islámica de Irán", ha concluido el Ministerio iraní.

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