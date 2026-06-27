India pospone un examen de acceso a magisterio en nuevo escándalo de respuestas filtradas

Nueva Delhi, 27 jun (EFE).- El estado indio de Maharashtra pospuso este sábado el examen oficial de acceso al magisterio (TET, por sus siglas en inglés) después de que la Policía descubriera que parte de las respuestas habían sido presuntamente filtradas.

Alrededor de 428.000 aspirantes iban a hacer la prueba el domingo. Sin embargo, en la mañana del sábado, la Policía de la ciudad de Bhiwandi llevó a cabo una redada tras ser informada de que ciertas personas poseían información sobre el examen, según explicó el Consejo Estatal de Exámenes de Maharashtra en un comunicado.

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"Tras la verificación, se comprobó que algunas de las preguntas que tenían en su poder estas personas coincidían con el cuestionario real de la Prueba de Aptitud Docente (TET) de junio de 2026. En consecuencia, se ha abierto una causa penal en la comisaría de Bhiwandi", indicaron las autoridades.

El Consejo añadió que la nueva fecha del examen será anunciada en el futuro y que se garantizará la transparencia del proceso.

Tres personas han sido detenidas en relación al caso, según informó la agencia local PTI.

"El sistema educativo y de exámenes del país se ha convertido en un sistema de extorsión, lo que genera inseguridad entre todos los jóvenes del país. No se trata solo de una filtración de exámenes, sino del robo del futuro de los jóvenes", condenó el líder de la oposición en el Parlamento, Rahul Gandhi.

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Este nuevo incidente se suma a una serie de escándalos en torno a las pruebas oficiales que han causado varias protestas a lo largo de la India.

En mayo, el examen nacional de acceso a la carrera de Medicina (NEET) fue cancelado días después de que más de 2 millones de aspirantes realizaran la prueba, tras descubrirse que las respuestas habían sido filtradas y vendidas.

El Gobierno repitió el examen la semana pasada en una operación que incluyó el traslado de las pruebas por parte de la Fuerza Aérea y un bloqueo temporal de la aplicación Telegram para prevenir presuntas filtraciones falsas.

"Las filtraciones de las pruebas del NEET comenzaron en Maharashtra. Hoy, la filtración de la prueba del TET en Thane (ciudad del estado de Maharashtra) ha vuelto a causar una gran decepción entre los estudiantes (...). Deberíamos avergonzarnos", declaró el diputado de la asamblea estatal, Vijay Wadettiwar, a la agencia local ANI.

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La frustración por los casos de filtraciones ha sido recogida por el 'Partido de las Cucarachas', un movimiento satírico y político que lleva semanas organizando protestas para exigir la renuncia del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan. EFE