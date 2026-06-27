Una parte de Francia, en alerta por fuertes tormentas tras la remisión del extremo calor

París, 27 jun (EFE).- Tras la progresiva remisión del extremo calor que golpea a Francia durante más de una semana, una parte del país pasa a estar en alerta naranja por fuertes tormentas, que podrán comenzar hoy mismo en el norte y propagarse el domingo en la fachada oeste.

"Tormentas repentinas y violentas se desencadenarán esta tarde, comenzando en la región de Centro-Valle de Loira para propagarse hacia Isla de Francia (región de París), luego Alta Francia, Yonne y hasta las Ardenas", indicó en su boletín más reciente Météo France.

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Se temen granizadas de tamaño mediano o grande, acompañadas de una intensa actividad eléctrica, rachas de viento puntualmente superiores a los 100 km/h y lluvias intensas en poco tiempo (de hasta 30-50 mm).

Para el domingo, pasarán también a estar en alerta naranja por tormentas -la segunda más grave en una escala de cuatro- los departamentos de Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Gers, Tarn y Garona, Lot, Landas, Gironda, Charente, Vienne, Alto Vienne, Corrèze, Creuse, Allier, Cher e Indre.

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"El aire más cálido se desplazará progresivamente hacia el este del país; un aire más fresco comienza a entrar por el oeste y el noroeste. Por lo tanto, se desencadenarán tormentas puntualmente violentas, primero en el noroeste y, más tarde, en el suroeste del país", agregó Météo France.

Por otro lado, el instituto confirmó la retirada gradual del extremo calor y anunció que se prevé solo una veintena de casi 100 departamentos franceses en la alerta máxima roja el domingo.

De hecho, se espera que, a primera hora de mañana, París y su región -el área más poblada del país- pase a alerta naranja.

En la reunión de su gabinete de crisis celebrada esta mañana, el Gobierno francés siguió sin dar número de víctimas relacionadas con el extremo calor y se limitó a comentar que los "efectos sanitarios" de esta ola larga y extrema "están aún por llegar" en los próximos días.

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"Se va a instalar una meseta alta durante varios días, debido al efecto de latencia sanitaria (deshidratación, descompensaciones, hospitalizaciones diferidas)", señaló el informe de esta reunión, encabezada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. EFE