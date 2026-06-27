El líder de Hezbolá acusa de traición al Gobierno por firmar el "vergonzoso y nulo" acuerdo con Israel

El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha condenado sin paliativos la firma del acuerdo marco entre el Gobierno de Líbano e Israel, que ha declarado inválido a todos los efectos antes de acusar a las autoridades libaneses de haberse convertido en traidores al pueblo y prometer una vez más que el grupo jamás depondrá las armas a través de esta iniciativa.

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

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El acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EEUU, habla de un "proceso recíproco y gradual" por el que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre Beirut y Tel Aviv.

En su primera reacción a la firma del acuerdo, un indignado Qasem avisa de que "vincular la retirada israelí con el desarme de Hezbolá "es una propuesta muy peligrosa que traspasa todas las líneas rojas y convierte a Líbano en un títere en manos del enemigo israelí". Para el secretario general, el acuerdo es un documento "humillante, vergonzoso y una renuncia a la soberanía", además de que, a sus ojos, queda "nulo y sin efecto".

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Qasem, en su lugar, exige a Israel el cumplimiento de los términos del memorándum de entendimiento firmado el pasado día 17 entre Estados Unidos e Irán y que sí abre la puerta a la posibilidad de que Israel se retire por completo de Líbano.

El secretario general de Hezbolá apunta directamente al Gobierno como responsable de emprender, el pasado 2 de marzo, las negociaciones con Israel, una "concesión gratuita" a Tel Aviv y una "puñalada por la espalda" a los "movimientos de resistencia" contra Israel, que Hezbolá abandera.

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Por ello, Qasem pide que prevalezca el memorándum de entendimiento EEUU-Irán, que "garantizaba la integridad territorial y la soberanía de Líbano mediante la retirada completa de Israel", que debería ser acordada en un plazo de sesenta días desde la firma del acuerdo preliminar el pasado 17 de junio.

El secretario general de Hezbolá se ha declarado consternado porque esta cláusula era una "baza de importancia inimaginable" para Líbano a la que han renunciado las autoridades libanesas con la firma de este acuerdo con Israel, que ha conseguido lo que quería "sin coste alguno".

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Qasem, por último, ha prometido que las milicias de Hezbolá seguirán combatiendo contra Israel. "Honraremos el legado de los mártires, los heridos, los prisioneros y los sacrificios del pueblo libanés, del ejército y de todas las organizaciones y entidades que ofrecieron mártires y heridos. Continuaremos la resistencia en el campo de batalla para derrotar a la ocupación", ha concluido.