Moreno pide "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto" por el terremoto de Granada: "Sigamos las recomendaciones"

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado "calma" y "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto e inquietud" por el terremoto de Granada, que ha sido de magnitud 5 y ha tenido su epicentro en la localidad de Alhendín.

"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias. Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones. Muy pendientes", ha señalado a través de su perfil en 'X'.

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El terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud. Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.