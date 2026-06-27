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Dos muertos y cinco heridos en un ataque contra un control de las fuerzas de seguridad en el norte de Irán

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Dos personas han muerto y cinco más han resultado heridas durante un ataque de individuos armados contra un control de las fuerzas de seguridad en la carretera entre Bané y Saqez, en la región del Kurdistán iraní, en el noroeste del país.

Los fallecidos han sido identificados como el sargento de primera Mohamad Hasán Beigi y el recluta Martin Ahadi, según recogen medios iraníes, que califican de "terrorista" el ataque.

Los asaltantes atacaron a los miembros de las fuerzas de seguridad a la salida de Bané, lo que desató un enfrentamiento que se saldó con la muerte de dos agentes de la Policía.

"Entre los heridos de bala hay dos agentes más y una niña de tres años que han sido ya trasladados a centros sanitarios", ha indicado la agencia de noticias iraní Mehr.

La Guardia Revolucionaria atribuye el ataque a elementos "contrarrevolucionarios", eleva a cinco el número de heridos y advierte de que uno de ellos "se encuentra en estado crítico".

No se ha informado por el momento de que haya ningún grupo armado kurdo implicado, pero el Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK) denunció el pasado jueves tres ataques contra sus efectivos. De confirmarse, sería el primer incidente grave entre milicias kurdas y fuerzas de seguridad iraníes desde el inicio de la ofensiva militar estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero.

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