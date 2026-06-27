Guadalajara acompaña a la comunidad venezolana en una misa por las víctimas de terremoto y reafirma su apoyo a afectados

El Ayuntamiento de Guadalajara ha participado en la mañana de este sábado en la misa celebrada en la iglesia de San Nicolás El Real en memoria de las víctimas del terremoto que ha sacudido Venezuela.

La eucaristía, organizada por la Asociación Planeta Migrante, ha reunido a numerosos miembros de la comunidad venezolana residentes en la ciudad, familiares y vecinos que han querido mostrar su solidaridad en estos momentos de profundo dolor, según ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

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En representación del Ayuntamiento han asistido el primer teniente de alcalde, Javier Toquero, y los concejales Eva Henche, Roberto Narro y Chema Antón, quienes han acompañado a la comunidad venezolana en una ceremonia en la que se han encomendado las almas de las víctimas, sus familias y todo el pueblo venezolano a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.

Durante el acto, el presidente de la Asociación Planeta Migrante, Luis Alfredo Sequera, ha agradecido el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento y de la sociedad guadalajareña y ha informado de que la asociación ha habilitado un punto de recogida de ayuda humanitaria en el Centro Municipal Integrado 'Eduardo Guitián'.

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De esta manera, durante todo el fin de semana se recogerán alimentos no perecederos, medicamentos y productos higiénicos, que serán trasladados este domingo por la noche a Madrid para su envío en vuelos fletados, de madrugada, con destino a Venezuela, con el objetivo de que la ayuda llegue directamente a las zonas más afectadas.

Asimismo, por solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara, Cruz Roja está colaborando ofreciendo atención psicosocial, asistencia psicológica y acompañamiento a la comunidad venezolana.

Este servicio permanecerá disponible en el Centro Municipal Integrado 'Eduardo Guitián' durante las mañanas y, además, todas las tardes de este fin de semana, de 16.00 a 18.00 horas, para atender a familiares y personas afectadas por esta tragedia.

El Ayuntamiento de Guadalajara quiere trasladar todo su "cariño, cercanía y apoyo" a la comunidad venezolana, especialmente a quienes tienen familiares y amigos afectados por esta catástrofe.

"Guadalajara se une a las oraciones por Venezuela y reafirma su compromiso de colaborar en todas aquellas iniciativas solidarias que contribuyan a aliviar el sufrimiento de quienes atraviesan estos difíciles momentos", apuntan desde el Consistorio.