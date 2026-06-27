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Dinamarca bate el récord de temperatura máxima en junio al registrar por vez primera 37ºC en Aarhus

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El Instituto de Meteorología de Dinamarca ha confirmado que la ciudad de Aarhus ha registrado el récord máximo de temperatura en un día de junio desde que comenzaron los estudios históricos en 1874 al registrar por vez primera 37ºC en medio de la ola de calor que sacude Europa.

Tras anunciar en redes sociales 36,6ºC al norte de Odense, el DME, solo una hora después, anunciaba la situación en Aarhus, "y sigue subiendo".

La ola de calor ha provocado paralizaciones de más de 700 vuelos en aeropuertos británicos como Heathrow y Gatwick por inminentes lluvias vinculadas a la ola de calor. El Servicio de Ambulancias de Londres ha informado por su parte de que este pasado viernes fue el día más ajetreado de su historia moderna al atender 8.869 llamadas de emergencia.

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La Policía de Berlín ha recurrido al uso de cañones de agua para ayudar a la gente a refrescarse en la capital alemana en medio de la ola de calor, informa por su parte 'Der Tagesspiegel' en medio de alerta roja por altas temperaturas en Francia, Suiza, Austria y Hungría.

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