Agencias

Diez heridos en Volgogrado en un ataque ucraniano con drones

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Moscú, 27 jun (EFE).- Diez personas resultaron heridas en Volgogrado, en el sur de Rusia, a consecuencia de un ataque ucraniano con drones, informaron hoy las autoridades locales.

"Las instalaciones de producción de una empresa de Volgogrado (…) sufrieron daños. Se tiene constancia de diez heridos, que fueron trasladados a urgencias para evaluar la gravedad de los daños”, escribió en redes sociales el gobernador local, Andréi Bocharov.

Según el funcionario, quien no precisó qué empresa resultó dañada, el incendio provocado por el ataque ya fueron extinguidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de la neutralización de 175 drones enemigos durante la noche pasada, parte de ellos sobre la región de Moscú. EFE

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