Asesor de Ministerio de Defensa ucraniano informa de ataque a Rusia con misiles Flamingo

Berlín, 27 jun (EFE).- Ucrania usó sus misiles de crucero Flamingo para atacar una fábrica del complejo militar industrial de Rusia en Volgogrado, a unos 400 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana, según informó en su cuenta de Telegram el asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Serguí Sternenko.

"Los misiles 'Flamingo' han alcanzado una de las instalaciones clave del complejo militar-industrial ruso en Volgogrado", indicó Sternenko en unas declaraciones recogidas por los medios ucranianos como la agencia Ukrinform.

Según Sternenko, el objetivo del ataque, que no ha sido confirmado oficialmente de acuerdo con el diario en línea The Kyiv Independent, fue el "Centro Federal de Investigación y Producción 'Titan-Barikady'".

Dicha empresa produce, según Sternenko, lanzaderas para misiles además de piezas de artillería y cañones para dichos sistemas.

El medio digital ucraniano Ukrainska Pravda también recogió la noticia y citó varios canales de Telegram rusos como Exilenova+ o Supernova para ofrecer el titular: "Una planta militar en la rusa Volgogrado habría sido alcanzada por misiles 'Flamingo'". EFE