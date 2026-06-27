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Amaia Montero conquista Sevilla en una noche mágica junto La Oreja de Van Gogh

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La vocalista ha vuelto a brillar con luz propia junto al grupo vasco en el Live Sur Stadium con motivo de su gira 'Tantas cosas que contar', ante miles de fanáticos entregados a la nostalgia pop.

Amaia reina en la capital hispalense. La expectación era máxima en los alrededores del estadio sevillano tras el torbellino de críticas y comentarios malintencionados que salpicaron el inicio de su gira en Bilbao. Una vez más, todas las miradas estaban puestas en la de Irún; sin embargo, la artista llegó a Sevilla dispuesta a comerse el escenario.

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Apenas unas horas antes de la gran cita, la propia Amaia atendía a los medios de comunicación y, con una sonrisa, zanjaba el debate sobre su capaciad vocal.

El concierto, que arrancó a las 22:00 horas, se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones. El público andaluz arropó a la artista desde los primeros acordes de '20 de enero', demostrándole un cariño incondicional.

La intérprete deja claro que se encuentra en un momento vital indestructible. Ha decidido hacer oídos sordos al "ruido de la gente" y centrarse en lo único que le importa; disfrutar de la música y el calor de sus fans.

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