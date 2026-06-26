Un soldado ruso amenaza con amotinarse si no habla con Putin y denuncia torturas

Moscú, 26 jun (EFE).- El Kremlin aseguró este viernes estar al tanto de las amenazas del soldado, Alexandr Lunin, de amotinarse si no habla personalmente con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre las deplorables condiciones del Ejército ruso en la guerra con Ucrania, incluidas torturas y chantajes.

"Nos han informado sobre la existencia de tal comunicado, pero todavía no hemos tenido tiempo de conocerlo, por lo que no vamos a comentarlo. Pero, juzgando por sus palabras (las del periodista que pregunta), son unas formulaciones bastante extrañas (las del autor del vídeo). Hay que conocerlo primero", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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El jueves se viralizó un vídeo en Instagram que mostraba el comunicado de Alexandr Lunin, un supuesto soldado ruso que denunciaba las malas condiciones de servicio en el Ejército Ruso.

Lunin afirmó haber grabado el vídeo porque "altos cargos del Ministerio de Defensa y de los organismos de seguridad" se habían reunido con él y habían decidido utilizarlo para transmitir un mensaje al presidente. El soldado alegó que lo contactaron porque Putin supuestamente vio otro llamamiento que grabó a principios de junio.

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En este nuevo comunicado, afirmaba que miles de soldados estaban en calabozos y eran torturados "por negarse a seguir órdenes estúpidas y suicidas" y entregar su paga a sus superiores.

Lunin advirtió que si no se reunía con Putin personalmente en el Kremlin, "las consecuencias serían muy graves", pues "el Ejército volverá sus armas contra el Kremlin". En menos de 24 horas, el llamamiento había sido visto casi 11 millones de veces.

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Tanto organizaciones independientes como los propios combatientes, a través de redes sociales han denunciado multitud de veces malos tratos en el Ejército ruso.

Desde torturas hasta excesivos castigos por arbitraria voluntad de sus superiores, que además les chantajean exigiéndoles pagos por no ser enviados a misiones suicidas al frente o solicitan grandes cantidades de dinero a cambio de concederles vacaciones.

Estos días se cumplieron tres años del motín del grupo mercenario Wagner organizado por el fallecido Yevgueni Prigozhin, quien criticó al Ministerio de Defensa por su mala gestión de la guerra contra Ucrania y terminó alzando sus efectivos contra el poder central, deteniendo su columna de tropas a poco más de un centenar de kilómetros de Moscú.EFE

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