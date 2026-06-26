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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 26 de junio

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el cambio del euro se mantiene en 5,91 reales brasileños, sin variación porcentual respecto al cierre anterior, que también fue de 5,91 reales, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,18%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -6,82%.

En los últimos dos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, reflejando un deterioro en la relación cambiaria. La volatilidad actual del 4,42% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 11%, sugiriendo un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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