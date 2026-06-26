Adamo ofrece servicios gratuitos de SMS y llamadas entre España y Venezuela tras los terremotos

Adamo ofrece servicios gratuitos de SMS y llamadas entre España y Venezuela y se solidariza con los afectados por los terremotos en el país, facilitando la comunicación sin coste con sus familias.

La compañía ha lamentado las víctimas ocasionadas por los terremotos registrados recientemente en Venezuela y ha expresado su voluntad de contribuir desde su ámbito de actividad, especialmente en un contexto en el que las comunicaciones entre familiares y amigos resultan esenciales.

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En este sentido, Adamo ha activado servicios gratuitos de llamadas y SMS para todas las comunicaciones realizadas desde sus líneas entre España y Venezuela.

A esta medida se suma también la gratuidad del servicio de 'roaming' en Venezuela, tanto para voz como para datos.

Asimismo, la operadora ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos y ha mostrado su apoyo a las personas afectadas, así como a los equipos de emergencia y voluntarios que participan en las labores de rescate, y al conjunto de la población venezolana afectada por esta catástrofe natural.

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