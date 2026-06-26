Andalucía envía a Venezuela un primer contingente de emergencias y prevé una respuesta "prolongada"

La Junta de Andalucía ha enviado un primer contingente de emergencias a Venezuela tras el doble terremoto registrado en el país y prevé mantener una respuesta "prolongada", con la incorporación escalonada de nuevos recursos en función de las necesidades que se vayan planteando sobre el terreno, según ha anunciado este viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

En declaraciones a los medios, Sanz ha explicado que Andalucía se puso "desde el minuto uno" a disposición del Gobierno de España y de las autoridades internacionales para colaborar en el operativo de ayuda, al tiempo que ha destacado que la comunidad mantiene la coordinación con el Estado "como no puede ser de otra manera".

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El consejero ha precisado que durante la jornada del jueves la Junta trasladó a la Secretaría General de Protección Civil su disponibilidad para participar en las labores de respuesta internacional y activó la Comisión Andaluza de Ayuda Humanitaria ante una Emergencia Internacional, un órgano creado mediante una norma recientemente aprobada por la consejería para coordina con "la máxima celeridad" la respuesta de Andalucía ante este tipo de crisis.

Sanz ha informado de que desde la pasada noche ya se encuentran en trayecto los primeros efectivos andaluces desplazados a Venezuela. El contingente inicial está integrado por especialistas del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), con equipos de búsqueda mediante perros de rescate y pilotos de drones, además de personal del SAMU y bomberos de distintos consorcios andaluces.

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Asimismo, ha señalado que la Junta está coordinando la incorporación de nuevos efectivos procedentes de diferentes provincias. En este sentido, ha indicado que existían peticiones de participación de bomberos especialmente desde Huelva, a las que durante la mañana se había sumado Granada.

El titular de la Presidencia ha subrayado que Andalucía "ha demostrado siempre que sabe responder cuando la tragedia golpea a cualquier país del mundo" y ha puesto de relieve la relación de la comunidad con Venezuela, donde, según ha indicado, existen "4.400 andaluces contabilizados" como cifra oficial, aunque ha apuntado que el número real podría ser superior.

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En este contexto, ha explicado que la Junta está realizando un seguimiento de la situación mediante el contacto con familiares y con la comunidad venezolana residente en Andalucía, con el objetivo de conocer la situación de posibles afectados y prestar la colaboración que resulte necesaria.

Además del despliegue de emergencias, Sanz ha señalado que la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo mantiene contactos con organizaciones no gubernamentales con amplia trayectoria de trabajo en Venezuela para coordinar la ayuda humanitaria. También ha indicado que la Junta está gestionando ofrecimientos en materia de radiocomunicaciones y trabaja en un posible apoyo técnico del grupo de arquitectos voluntarios en emergencias perteneciente al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

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El consejero ha insistido en que la emergencia requerirá una actuación sostenida en el tiempo, por lo que ha defendido que la incorporación de recursos se realice de manera escalonada. "No se trata de estar todos allí a la vez, se trata de que estemos durante un tiempo prolongado", ha afirmado, al considerar que la repercusión de la tragedia "parece que es de una enorme gravedad".

Preguntado por la posibilidad de enviar ayuda económica, medicamentos o material sanitario, Sanz ha explicado que estas aportaciones se canalizarán a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en coordinación con el Estado, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen al destino adecuado y respondan a las necesidades existentes.

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En este sentido, ha indicado que la Junta ya ha ofrecido medicamentos, material sanitario, alimentos y otros elementos de primera necesidad, además de todos los recursos de cooperación y emergencias de los que dispone la comunidad autónoma, defendiendo que este tipo de actuaciones deben desarrollarse de forma coordinada par lograr una respuesta "más rápida, eficaz y segura".