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Avatel habilita llamadas y SMS gratuitos entre España y Venezuela tras los terremotos

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Avatel Telecom ha habilitado de forma inmediata llamadas y SMS internacionales gratuitos desde España hacia Venezuela para todos sus clientes, en respuesta a los terremotos registrados en el país y su impacto sobre miles de familias.

La compañía ha señalado que la medida permanecerá activa durante el tiempo que sea necesario, con el objetivo de facilitar la comunicación entre personas que necesitan contactar con sus familiares y seres queridos en un contexto de incertidumbre.

Desde Avatel han trasladado su solidaridad a los afectados, especialmente a clientes y empleados con vínculos en Venezuela. "Cuando ocurren situaciones como esta, lo más importante son las personas. Sabemos que para muchos de nuestros clientes y compañeros poder escuchar la voz de sus seres queridos es fundamental y queremos estar a su lado facilitando esa conexión", han indicado.

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Asimismo, la operadora ha recordado que sus equipos de Atención al Cliente están disponibles para resolver cualquier duda o incidencia relacionada con este servicio.

Con esta iniciativa, Avatel reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes también en momentos difíciles, facilitando la comunicación pese a la distancia.

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