TikTok y YouTube desactivan 4,7 millones cuentas de menores en Indonesia tras prohibición

Yakarta, 26 jun (EFE).- Las redes sociales TikTok y YouTube han desactivado alrededor de 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años en Indonesia después de que el país asiático comenzara a aplicar en marzo una regulación que prohíbe su acceso a las plataformas, indicó este viernes el Gobierno indonesio.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, dijo que estas plataformas "han comenzado a cumplir con sus obligaciones de proteger a los niños" y a seguir las regulaciones gubernamentales, e instó a otras compañías "a seguir su ejemplo".

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Hafid detalló que TikTok eliminó 4,1 millones de cuentas hasta junio, mientras que YouTube borró hasta mayo aproximadamente 600.000 cuentas vinculadas a menores de 16 años.

Indonesia comenzó a aplicar las restricciones el pasado 28 de marzo y se convirtió así en el primer país del Sudeste Asiático en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, y Malasia hizo lo mismo el pasado 1 de junio.

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Los países siguen una tendencia marcada por Australia, donde se aplica una medida similar desde diciembre, y a la que también han manifestado intención de sumarse otros países, incluido España.

La regulación digital de Indonesia afecta a unos 70 millones de menores y a ocho plataformas: TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube, que podrían recibir sanciones económicas si incumplen las restricciones.

Cada compañía aplica su propio modelo para detectar y desactivar las cuentas vinculadas a usuarios en este grupo de edad, sin que se hayan revelado más detalles. EFE

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