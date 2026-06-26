Agencias

TikTok y YouTube desactivan 4,7 millones cuentas de menores en Indonesia tras prohibición

Guardar
Google icon

Yakarta, 26 jun (EFE).- Las redes sociales TikTok y YouTube han desactivado alrededor de 4,7 millones de cuentas pertenecientes a menores de 16 años en Indonesia después de que el país asiático comenzara a aplicar en marzo una regulación que prohíbe su acceso a las plataformas, indicó este viernes el Gobierno indonesio.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, dijo que estas plataformas "han comenzado a cumplir con sus obligaciones de proteger a los niños" y a seguir las regulaciones gubernamentales, e instó a otras compañías "a seguir su ejemplo".

PUBLICIDAD

Hafid detalló que TikTok eliminó 4,1 millones de cuentas hasta junio, mientras que YouTube borró hasta mayo aproximadamente 600.000 cuentas vinculadas a menores de 16 años.

Indonesia comenzó a aplicar las restricciones el pasado 28 de marzo y se convirtió así en el primer país del Sudeste Asiático en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, y Malasia hizo lo mismo el pasado 1 de junio.

PUBLICIDAD

Los países siguen una tendencia marcada por Australia, donde se aplica una medida similar desde diciembre, y a la que también han manifestado intención de sumarse otros países, incluido España.

La regulación digital de Indonesia afecta a unos 70 millones de menores y a ocho plataformas: TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube, que podrían recibir sanciones económicas si incumplen las restricciones.

Cada compañía aplica su propio modelo para detectar y desactivar las cuentas vinculadas a usuarios en este grupo de edad, sin que se hayan revelado más detalles. EFE

sh-nc/pav/crf

Últimas Noticias

El Kremlin se mantiene abierto a esfuerzos pacificadores de Trump en Ucrania

Infobae

Corea del Sur apuesta por incluir drones kamikazes para "modernizar" su Fuerza Aérea

Corea del Sur apuesta por incluir drones kamikazes para "modernizar" su Fuerza Aérea

Nueve años de cárcel a un entrenador por prostituir a jóvenes futbolistas en España

Infobae

El ministro de Exteriores de Israel propondrá al Gobierno reconocer oficialmente el genocidio armenio

El ministro de Exteriores de Israel propondrá al Gobierno reconocer oficialmente el genocidio armenio

Exteriores eleva a tres los españoles fallecidos y 99 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

Exteriores eleva a tres los españoles fallecidos y 99 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela