Sindicatos del Ámbito de Negociación muestran su compromiso con el contenido del Estatuto Marco firmado con Sanidad

Las organizaciones sindicales SATSE-FSES, FSS-CCOO y UGT, firmantes del acuerdo alcanzado en el Ámbito de Negociación con el Ministerio de Sanidad sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, han manifestado su compromiso para que se respete el contenido esencial y prioritario del texto pactado en enero con el Ministerio de Sanidad.

En el día en el que concluye el plazo previsto para la formalización de alegaciones de la fase de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, recuerdan que el acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad supone un "gran avance", aunque esperan que hay "voluntad de incorporar", en todo caso, nuevas mejoras que beneficien al conjunto del personal estatutario del SNS en esta fase de audiencia e información pública y en las siguientes etapas de la tramitación de esta ley.

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Así, hacen un llamamiento al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que modifique su postura frente a la jubilación anticipada y parcial del personal estatutario, "tal y como el Ministerio de Sanidad está planteando para dar cumplimiento al texto pactado con las organizaciones sindicales".

Asumen su responsabilidad de seguir trabajando para que aspectos acordados en enero, y modificados con posterioridad por otros departamentos ministeriales, vuelvan a ser recogidos en la norma, a fin de que el texto del anteproyecto de ley recoja de una forma clara la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores y la jubilación parcial, "consideradas prioritarias" para las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo.

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Finalmente, reiteran su voluntad de diálogo, pero subrayan que el momento actual exige "claridad y responsabilidad", y recuerdan que la negociación del estatuto marco no solo atañe al Ministerio de Sanidad "sino al conjunto del Gobierno" por lo que "exigen a este que respete y garantice el cumplimiento del Acuerdo", firmado con las organizaciones legitimadas para defender los intereses del conjunto del personal estatutario del SNS.