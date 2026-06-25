Israel se prepara para brindar ayuda humanitaria a Venezuela

Jerusalén, 25 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de que ha comenzado los preparativos para prestar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos que han azotado el país latinoamericano.

En un comunicado, el Ministerio informa de que, bajo la dirección del ministro Gideon Saar, "ha comenzado los preparativos inmediatos para la posibilidad de desplegar una delegación de ayuda humanitaria israelí a Venezuela".

"El Ministerio está llevando a cabo una evaluación continua de la situación en coordinación con las autoridades israelíes pertinentes y está examinando posibles vías para brindar asistencia", añade la nota.

Numerosos países, entre ellos España o China, han ofrecido su ayuda a Venezuela, donde al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados. EFE

PUBLICIDAD