El Gobierno de Haití expresa su pésame y solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto

Puerto Príncipe, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Haití expresó este jueves su "más sentido pésame" y su "plena" solidaridad con Venezuela tras los terremotos que sacudieron la víspera el país suramericano, que dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

"En nombre del primer ministro, su excelencia el señor Alix Didier Fils-Aimé, del Gobierno y del pueblo haitiano, transmitimos al Gobierno venezolano, así como a todo el pueblo hermano de Venezuela, nuestro más sincero pésame y la expresión de nuestra plena solidaridad", expresó la Primatura de la República en un comunicado.

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El Gobierno de Haití, país que en 2010 vivió el sismo más mortífero registrado en el mundo en el siglo XXI, con 300.000 muertos y 250.000 edificios destruidos, dijo comprender con "especial sensibilidad" la magnitud del sufrimiento en Venezuela tras el terremoto.

"El pueblo haitiano, que conoce de primera mano las tragedias causadas por las catástrofes naturales, comprende con especial sensibilidad la magnitud del sufrimiento que hoy azota a la nación venezolana", añadió.

"En este momento de gran prueba, nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a un ser querido, con los heridos, con quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares (...), indicó la misiva oficial, en la que se hacen votos para que "el pueblo venezolano encuentre en la solidaridad de las naciones amigas la fuerza para superar esta prueba".

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El primer ministro Fils-Aimé publicó además un mensaje en X mostrando su solidaridad, y en el que destacó que "en esta prueba, los lazos históricos de fraternidad y solidaridad" entre los pueblos de Venezuela y Haití "permanecen más fuertes que nunca". EFE