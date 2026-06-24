González y Quiles a consolidar el liderato en sus categorías

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM) afrontarán el Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo que este fin de semana se disputa en el circuito TT Assen, con el claro objetivo de consolidar el liderato de sus respectivas categorías de Moto2 y Moto3.

'Manugas' González pudo salvar los muebles de todos los problemas que afrontó en la carrera de la República Checa con una quinta posición que, aun así, le permitió aumentar en un punto su ventaja sobre el también español Izan Guevara (Boscoscuro), al que adelantó en la última vuelta.

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El líder del campeonato cuenta con dos quintas posiciones como peores resultados (Estados Unidos y República Checa), por lo que el objetivo en los Países Bajos no debe ser otro que mantener esa misma dinámica frente a un pequeño pero selecto grupo de pilotos capaz de luchar en cada gran premio por la victoria.

En ese grupo, el primero a destacar es el propio Izan Guevara, quien apenas cuenta con la victoria en Le Mans (Francia), como su mejor resultado, pero mantiene la segunda posición en la tabla de puntos, a pesar de no haber vuelto a pisar el podio desde Cataluña, en donde acabó en la tercera posición.

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Con él, en la pelea por la victoria, deben estar el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), quien se dejó sorprender en la última curva de la última vuelta por el español Iván Ortolá (Kalex), y todavía no sabe lo que es ganar en la actual temporada, como tampoco en el caso del checo Filip Salac (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) o el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

El australiano Senna Agius (Kalex), en dos ocasiones, o el español Daniel Holgado (Kalex) sí se han subido a lo más alto del podio, por lo que deben ser otros de los integrantes de esa selecta lista de aspirantes a la victoria, en la que también podrían verse incluidos en cualquier momento los españoles Alonso López (Kalex) y Daniel Muñoz (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), muy desdibujado esta temporada, el belga Barry Baltus (Kalex) o el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

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Mucho mejor pintan las cosas para Quiles, quien a pesar de dejarse 'robar la cartera' en la vuelta final de la República Checa por el malasio Hakim Danish (KTM) y el español Brian Uriarte (KTM), mantiene una sólida ventaja respecto al más inmediato de sus perseguidores, el también español Álvaro Carpe (KTM), que en Brno tuvo que conformarse con el quinto puesto.

Carrera tras carrera Máximo Quiles, pupilo de los hermanos Márquez, Marc y Álex, se ha mostrado como un sólido líder de una categoría en la que siempre suele haber una decena de pilotos que acaba peleando en el grupo de cabeza por la victoria, que suele dirimirse en una última vuelta en la que nadie cede un centímetro al oponente, lo que además de resultar espectacular, provoca no pocos sustos.

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Eso fue lo que pasó en Brno y puede volver a repetirse en la siempre complicada variante de entrada a la recta de meta del TT Assen.

Brian Uriarte y Máximo Quiles estaban jugándose la victoria en Brno, pero ambos se tocaron con los carenados de sus motos en la última vuelta, en la segunda parte del trazado, y el incidente le entregó en bandeja la victoria, por primera vez en su carrera deportiva, al joven malasio Hakim Danish (KTM), de 18 años.

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Danish será un piloto a tener en cuenta por el crecimiento exponencial que ha mostrado en esta primera parte de la temporada y como él, son claros aspirantes a la victoria y/o el podio pilotos como David Almansa (KTM), que siempre está ahí, y su compatriota Adrián Fernández (Honda), que perdió todos los puntos del campeonato hasta Italia por una infracción técnica con dos de sus motores.

No estará presente, al no estar recuperado de su fractura de pelvis, David Muñoz (KTM), pero sí Adrián Cruces (KTM), Joel Esteban (KTM), Marcos Uriarte (KTM) o Jesús Ríos (Honda), que aunque no han mostrado la solvencia suficiente para luchar por el podio, sí saben lo que es pelear en el grupo de cabeza.

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En esa pelea por el podio si suelen estar los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), los italianos Guido Pini (Honda) y Matteo Bertelle (KTM), el británico Eddie O'Shea, el irlandés Casey O'Gorman (Honda) o el indonesio Veda Pratama (Honda), aunque estos últimos suelen perder algo de fuelle en la segunda parte de la carrera. EFE