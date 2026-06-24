Organismos islámicos y africanos condenan "apartheid y colonización" israelí en Palestina

El Cairo, 24 jun (EFE).- Los líderes de la Liga Árabe, la Unión Africana (UA) y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenaron este miércoles la continuidad de los planes de "anexión y colonización" de Israel en los territorios palestinos ocupados, al tiempo que alertaron que sus políticas equivalen a un sistema de "apartheid".

"Los responsables de las tres organizaciones reafirman su rechazo a la violación por parte de Israel de los derechos y libertades fundamentales del pueblo palestino, entre otras cosas mediante la aplicación de un sistema de apartheid que discrimina por motivos de raza y religión", afirmaron en un comunicado conjunto.

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El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit; el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssef; y el secretario general de la OCI, Hissein Brahim Taha, señalaron específicamente "el esquema de asentamiento 'E1' y el desplazamiento forzoso de la comunidad beduina de Al Khan al Ahmar, al este de Jerusalén" como pruebas de la violación del derecho internacional.

Esta declaración conjunta profundiza la "alianza estratégica" que las tres organizaciones -que aglutinan a los bloques regionales de África y del mundo árabo-islámico- mantienen a nivel internacional, al intensificar su presión diplomática "en defensa de los derechos de la población palestina".

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En el documento, los líderes instaron a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para frenar las "políticas de ocupación israelíes", que calificaron de "limpieza étnica" y "crímenes de guerra".

Los líderes también advirtieron que estas acciones dinamitan las posibilidades de una solución basada en dos Estados, con Jerusalén Este como capital palestina.

Igualmente, denunciaron las "medidas ilegales adoptadas por las autoridades de ocupación israelíes contra las organizaciones no gubernamentales internacionales", y advirtieron que la criminalización de sus actividades, la confiscación de sus bienes y los ataques contra su personal contravienen el derecho internacional humanitario. EFE

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