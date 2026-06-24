Sumar pide desbloquear ley de nacionalidad saharaui: "No podemos seguir con el bloqueo para no incomodar a Marruecos"

La portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este miércoles al PSOE desbloquear "de una vez" la ley para conceder la nacionalidad a saharauis. "Señorías socialistas, hay que desbloquear de una vez la Ley de Nacionalidad Saharaui. No podemos seguir más tiempo con ese bloqueo por no incomodar a Marruecos", ha indicado.

Así se ha expresado durante su intervención en el turno de portavoces durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que Sánchez ha informado sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo, entre otros asuntos.

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En concreto, Martínez ha puesto en valor la posición del Ejecutivo sobre Palestina en el último Consejo Europeo, "la condena de la Unión Europea (UE) al asalto a la flotilla (para Gaza), el veto a los productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes o la petición de suspensión del acuerdo con Israel". A su juicio, esto convierte al Gobierno español en "uno de los más coherentes y valientes" del club comunitario. Por ello, ha pedido "coherencia" con la causa saharaui.

"Si defendemos los derechos humanos, el multilateralismo y el no a la guerra, eso tiene que traducirse en decisiones concretas también legislativas, porque si no queda demasiado lejos lo que decimos fuera y lo que hacemos dentro, y esa distancia debilita al gobierno de coalición progresista. Por eso, señorías, señorías socialistas, hay que desbloquear de una vez la Ley de Nacionalidad Saharaui", ha indicado.

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Por otro lado, ha hecho referencia a cómo en el Parlamento Europeo acaba de salir adelante el nuevo reglamento de retorno migratorio, que ha calificado como "vergonzoso y doloroso", y que el PP y Vox "han votado esta vergüenza" y la han "vitoreado" al grito de "Send them back!". "Mándalos fuera. ¿De vuelta a dónde? ¿A dónde quieren mandar ustedes a nuestros vecinos y vecinas?", ha criticado.

A juicio de la portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar, el PP "sigue a quien grita más fuerte, a quien señala con el dedo, a quien necesita un enemigo para existir políticamente". "Sigue a Vox, que a su vez sigue a Netanyahu, a Trump, a Le Pen, a Orbán, y eso tiene un nombre y un recorrido histórico que no acaba bien en Europa", ha advertido.

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