Victoria Federica, deslumbrante con un look de perfecta invitada, deja en el aire si piensa en boda con Jorge Navalpotro

A pesar de que no fue hasta finales de 2025 cuando salió a la luz que Victoria Federica estaba de nuevo ilusionada con Jorge Navalpotro, en poco más de seis meses la relación de la hija de la infanta Elena y el empresario de la noche madrileña se ha consolidado a pasos agigantados y, aunque siempre ha intentado mantener su vida privada lejos de los focos, cada vez es más habitual verles en público disfrutando de diferentes planes sin ocultar lo enamoradísimos que están.

Completamente integrado en la vida y el círculo social y laboral de la influencer, su novio se ha convertido en su mejor compañero en citas tan especiales como la primera visita del Rey Juan Carlos a España en 2026 para asistir a la reaparición de Morante de la Puebla en Sevilla el pasado domingo de Resurrección; el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París; la Romería de El Rocío en Almonte a principios de junio para ver a la Blanca Paloma en su ermita... y ahora, la boda de la hermana de su mejor amiga, Rocío Laffón.

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Confirmando que su noviazgo atraviesa por su momento más dulce, Victoria ha asistido este fin de semana con Jorge al enlace de Carmen Laffón con Jaime Palomar Balanzategui en la capital andaluza y, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todas las miradas no solo por su felicidad al lado del empresario, sino también por su perfecto look de invitada con el que derrochó elegancia sumándose a una de las tendencias más favorecedoras de la temporada.

Apostando por la moda española, la sobrina del Rey Felipe VI ha escogido un dos piezas de la firma Baymo formado por un top de seda con escote halter y un vibrante estampado de cuadros vichy en verde oliva y verde lima, y una falda larga a juego con un delicado estampado floral en los mismos colores, y lazada a la cadera de cuadros, logrando un contraste tan inesperado como acertado.

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Un conjunto que es pura inspiración para invitadas, y al que ha puesto la guinda con los complementos: minibolso amarillo de Dior y sandalias de tacón de terciopelo con detalle de nudos en beige, convirtiéndose en la mejor vestida de la boda.

Siempre hermética ante las cámaras, y envuelta en la polémica ante los rumores que aseguran que habría hecho un 'simpa' con su hermano Froilán en el hotel Palace abandonando la cafetería del lugar sin abonar los más de 300 euros que consumió su grupo de amigos, Victoria ha guardado silencio y en un día tan especia en el que el amor fue el gran protagonista ha dejado en el aire si ya piensa en boda con Navalpotro viendo lo afianzado que está su noviazgo.

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