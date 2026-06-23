Irán confirma que estrecho de Ormuz "está completamente abierto" para barcos comerciales

Ginebra, 23 jun (EFE).- El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar con Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante sesenta días, y lo que ocurra después dependerá del resultado de las negociaciones. EFE

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