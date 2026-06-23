'La violinista', una carta de amor a la música en Annecy con sello de Singapur y España

París, 23 jun (EFE).- Codirigida por el singapurense Ervin Han y el español Raúl García, la película 'La violinista' aspira al máximo galardón del Festival de Annecy -el mayor del mundo de la animación- con una historia de amor contada con el lenguaje de la música, sobre el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico asiático.

"Hay algo muy especial en hacer películas sobre cosas que no sabes", explicó a EFE García, en una entrevista junto al codirector de esta película, que a nivel de producción tiene bandera de Singapur, de España y también de Italia.

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Del país asiático este animador madrileño -que ha figurado en los créditos de películas como 'Hércules' o 'Aladdín'- no conocía mucho ni de la cultura ni de su historia cuando se mudó allí a trabajar, admitió García, pero lo que sí supo muy rápido tras conocerlo, hace casi una década, era que quería colaborar con Han.

Sobre la base de uno de los cortometrajes que había desarrollado el pequeño estudio de este último se pusieron a crear un largometraje, toda una hazaña en una nación en la que, en palabras de Han, "no hay industria de cine animado" y donde el último largometraje de este tipo realizado allí databa de hacía 15 años.

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"Singapur tiene solo 6 millones de habitantes, no hay mercado interno, es una de las razones por las que no hay industria", detalló el realizador asiático.

Por eso, si se ponían a trabajar en un largometraje, necesitaban una historia universal y nada más universal, según García, que el lenguaje de la música.

La película comienza de la mano de un periodista valenciano que busca a una violinista legendaria de Singapur a la que idolatra, para enseñarle una vieja foto que ha encontrado y para desentrañar el misterio del violín que ella toca.

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Así acaba descubriendo las enredadas vidas de dos jóvenes violinistas, Kai y Fei, ligados desde la infancia, pero cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de la región, en la época de la Segunda Guerra Mundial.

"Desde el primer momento sabíamos que tenía que cruzar fronteras", resaltó Han, si bien 'La violinista' es igualmente una oportunidad para contar un trasfondo muy específico y menos retratado en el cine que otros escenarios del mayor conflicto del siglo XX: cómo vivieron los locales en el área de Singapur la Segunda Guerra Mundial.

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En cualquier caso, en este filme que aspira al prestigioso Cristal de Annecy hasta la música tiene como mínimo doble nacionalidad, ya que viene firmada por Ricky Ho, de Singapur, e Isabel Latorre, española.

"Es casi un personaje más de la película", detalló Han sobre la banda sonora, que evoluciona con los personajes a través de ocho décadas y que empezó a ser grabada muy al comienzo de la producción, repartida por distintas localizaciones, como Taipéi, Singapur, España o Eslovaquia.

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El Festival de Annecy de 2026, que comenzó el pasado domingo, desvelará su palmarés el próximo 27 de junio.

Junto a 'La violinista', por el Cristal de Annecy competirán también títulos como la española 'Decorado', de Alberto Vázquez, la producción francobelga 'In Waves', la canadiense 'Tangles' o la japonesa 'We Are Aliens'.

"No esperaba que entráramos en la competición principal, ningún filme producido en Singapur lo había conseguido", celebró Han. EFE

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