Irán dice que sus activos descongelados no serán fiscalizados por EEUU

Ginebra, 23 jun (EFE).- Irán será el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero, conforme a la decisión tomada en la víspera por Estados Unidos, aseguró hoy el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses. EFE

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