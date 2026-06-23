China Hoy: La travesía sino-brasileña

PR Newswire

BEIJING, 23 de junio de 2026

BEIJING, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Samuel Spellmann, director del programa de posgrado en Especialización en China Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, afirmó en su artículo La travesía sino-brasileña que la profundización de las relaciones entre China y Brasil en los últimos veinte años trasciende el comercio y la inversión, consolidándose como un compromiso estratégico dentro de la transformación global. La relación bilateral funciona como un ejemplo de cooperación pragmática y de construcción gradual de confianza estratégica, siguiendo la lógica de "cruzar el río palpando las piedras".

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Según el autor, la alianza sino-brasileña ha roto la histórica orientación atlántica de las economías latinoamericanas, ofreciendo una alternativa geoeconómica centrada en el Pacífico y en la integración regional. La construcción de una comunidad de destino compartido entre China y América Latina, propuesta por Xi Jinping en 2014 y reafirmada en la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, ha adquirido una densidad institucional y ha servido como matriz operativa para reordenar prioridades de desarrollo regional.

El artículo destacó que la cooperación económica entre China y Brasil ha apoyado la transformación productiva brasileña, incluyendo la neoindustrialización verde, las tecnologías avanzadas y la integración de cadenas regionales. Las inversiones chinas se orientan cada vez más hacia la financiación de polos industriales, la cooperación en semiconductores, energías renovables y movilidad urbana, reflejando una alineación creciente entre los intereses estratégicos de ambos países.

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Además, la agenda común sino-sudamericana abarca infraestructuras físicas y geoeconómicas, promoviendo la integración territorial y reduciendo asimetrías históricas. La asociación con China proporciona apoyo institucional y material para fortalecer un bloque regional con mayor autonomía estratégica.

Spellmann subrayó que, aunque la travesía sino-brasileña no es lineal y enfrenta tensiones políticas, la planificación estratégica y la construcción de confianza mutua trazan un camino sólido para el desarrollo brasileño y la proyección global de la región.

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FUENTE China Hoy