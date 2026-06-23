UNIR y la Cátedra Vargas Llosa apuestan por el talento en América Latina con 30 becas internacionales

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa, ha lanzado una nueva edición de las 'Becas Vargas Llosa'. La iniciativa pone a disposición de estudiantes de América Latina un total de 30 becas oficiales para cursar estudios de posgrado de un año de duración, con una bonificación de hasta el 60 por ciento sobre el valor de la matrícula.

El programa tiene como objetivo fomentar el acceso a la educación superior en la región mediante una oferta de maestrías de alto nivel orientadas a impulsar el desarrollo académico y profesional de los beneficiarios. Los seleccionados podrán elegir entre 40 títulos oficiales impartidos en modalidad 100% online por UNIR, lo que permite compatibilizar los estudios con las responsabilidades laborales y personales.

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Estas titulaciones, de calidad europea, son reconocibles por los principales organismos reguladores de educación superior en América Latina, como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) de Ecuador y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en Perú. La oferta académica abarca disciplinas vinculadas a las áreas de Artes, Humanidades, Música y Derecho.

CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN A LAS BECAS

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre de 2026. Las becas se enmarcan en el periodo académico de octubre y noviembre de 2026, en función del calendario específico de cada programa.

Para acceder a estas ayudas, los aspirantes deben completar un formulario con la documentación solicitada, reservar una plaza en la maestría elegida y acreditar su residencia en algún país de América Latina. Los interesados pueden ampliar información sobre las condiciones y el procedimiento de solicitud en el este enlace.

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COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El programa de ayudas refleja el compromiso de ambas instituciones con el acceso equitativo a la educación superior y la promoción del talento en el ámbito iberoamericano, mediante programas formativos que responden a las necesidades actuales del entorno profesional.

La misión de UNIR se centra en la formación integral del estudiante, con una apuesta por la calidad académica, la innovación tecnológica y la mejora continua. La institución trabaja para eliminar barreras de acceso relacionadas con la distancia, el tiempo o las condiciones sociales, ofreciendo una educación flexible y adaptada a las demandas de la sociedad actual.

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Por su parte, la Cátedra Vargas Llosa, creada en 2011, promueve el estudio de la literatura contemporánea, fomenta la lectura y la escritura, y apoya la creación literaria en Iberoamérica. Además, impulsa el análisis de las ideas contemporáneas y el desarrollo de iniciativas de innovación educativa y cultural, inspiradas en la obra del Premio Nobel Mario Vargas Llosa.