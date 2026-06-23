Pakistán afirma que los misiles de Irán nunca formaron parte de la negociación con EE.UU.

(Actualiza con declaraciones del presidente iraní, Masud Pezeshkian)

Islamabad, 23 jun (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró este martes que el programa de misiles balísticos de Irán nunca ha formado parte de las negociaciones con Estados Unidos y defendió el derecho de Teherán a mantener dicho arsenal con fines estrictamente defensivos.

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"Permítanme decir, sin temor a contradicciones, que los misiles balísticos nunca fueron objeto de discusión entre Irán y Estados Unidos. No estuvieron sobre la mesa en absoluto, y no se hace mención alguna a ellos en el documento", destacó durante una comparecencia ante los medios junto al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El jefe del Gobierno paquistaní instó a la comunidad internacional a no cuestionar las capacidades militares de Teherán, argumentando un principio de equidad global respecto al almacenamiento de armamento convencional.

"Si Irán, nuestro país hermano, posee misiles balísticos únicamente para fines defensivos, hay muchos otros países en todo el mundo que tienen este tipo de misiles en sus arsenales, así que ¿por qué objetar los de Irán?", cuestionó el primer ministro.

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Por su parte, Pezeshkian confirmó que el armamento balístico es una línea roja innegociable para Teherán y justificó su necesidad citando la devastación en la Franja de Gaza para acusar a Washington e Israel de buscar la destrucción de su país.

"Nuestro programa de misiles no estuvo incluido en el memorando de entendimiento y no se incluirá en él. Si no fuera por las capacidades de misiles de Irán, nuestro país habría sido saqueado, destruido y arrasado por el régimen de EE.UU. y el régimen sionista, tal como hicieron los israelíes en Gaza", declaró en su intervención a los medios.

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"Nunca cederemos en nuestro programa y capacidades de misiles, y esto jamás formará parte de ningún acuerdo entre Irán y cualquier otra parte", añadió Pezeshkian.

En su declaración, Sharif advirtió de que intentar vincular el arsenal de Teherán con el actual proceso de paz es una maniobra desestabilizadora que solo entorpecería la aplicación del alto el fuego alcanzado tras las reuniones técnicas de Bürgenstock (Suiza).

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"Esto equivaldría a crear una controversia que generará retrasos, dudas e interrogantes innecesarios", concluyó el mandatario paquistaní, reiterando que la agenda pactada con la Administración estadounidense de Donald Trump jamás contempló la capacidad de disuasión de Irán.

El presidente iraní se encuentra en la capital junto al canciller Abás Araqchí para discutir con el país mediador los detalles del acuerdo de paz que está negociando con Washington. EFE

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