Hugo Broos revela que su equipo está en excelente momento para buscar la segunda ronda

Monterrey (México), 23 jun (EFE).- El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, reveló este martes que su equipo está en un excelente momento y saldrá a demostrarlo mañana para tratar de derrotar a Corea y pasar a la segunda ronda del Mundial.

"Estamos bien preparados, con una gran motivación porque puede ser un partido histórico; si sumamos tres puntos, estaremos por primera vez más allá de la fase de grupos", dijo el entrenador belga en una rueda de prensa en Monterrey.

Sudáfrica perdió 0-2 ante México y empató 1-1 con la República Checa, lo cual significa que si se impone este miércoles a los asiáticos, llegará a cuatro unidades con el pase casi asegurado a los dieciseisavos de finales.

Al referirse a los coreanos, que vencieron a los checos y perdieron con México, por lo que suman tres puntos; Broos dijo que su rival pasaría a la etapa de los 32 mejores equipos con solo un empate mañana, lo cual interpretó como una ventaja para Sudáfrica porque tiene una sola alternativa: ganar.

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"Nuestra opción es más fácil porque tenemos una sola cosa qué hacer", enfatizó el estratega, quien reconoció el calor extremo de Monterrey como algo en contra, aunque confió en no sufrirlo de más.

Broos aseguró haber estudiado con detalles a Corea, un rival difícil, ante el cual sus jugadores deberán mostrar su mejor fútbol, si pretenden salir adelante.

"Corea es un equipo disciplinado y muy físico, que corre 90 minutos. En el grupo, todos saben su función y será un reto poderlos detener, pero tenemos con qué para hacerlo", opinó.

El seleccionador aceptó que la falta de experiencia influyó en el rendimiento contra México en la inauguración del Mundial, sin embargo, pudieron recuperarse para empatar con los checos y seguir vivos a falta de un partido en el grupo A, liderado por México con seis puntos, seguido de Corea, con tres, en tanto checos y sudafricanos suman uno cada uno.

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Al referirse a las condiciones del Mundial con 48 equipos, el belga lamentó los trasladados a ciudades con distintos husos horarios.

"Jugamos en la Ciudad de México, luego en Atlanta, con dos horas de diferencia; mañana en Monterrey. Si pasamos a segunda ronda iremos a Los Ángeles o a otro lugar. Después de varios días todo eso es muy agotador. Un Mundial en tres países con diferentes husos no es lo ideal, pero son las reglas y debemos adaptarnos", concluyó. EFE

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