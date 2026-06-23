Un juez de EEUU anula seis citaciones contra autoridades de Minnesota y señala a Washington por coacción

Un juez federal de Estados Unidos ha anulado seis citaciones ante un gran jurado emitidas para autoridades de Minnesota, como el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dictaminando que el Departamento de Justicia utilizó estas citaciones para coaccionar a las autoridades.

En su fallo, el juez de distrito estadounidense Patrick Schiltz ha escrito que "iniciar una investigación criminal para acosar a opositores políticos o para coaccionarlos a tomar medidas oficiales --particularmente medidas oficiales que el gobierno federal no puede exigirles directamente-- constituye un uso flagrantemente ilegal y poco ético del proceso del gran jurado".

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"La única cuestión, entonces, es si las citaciones impugnadas se emitieron con alguno de estos fines prohibidos. El Tribunal no tiene duda de que así fue", ha espetado en su fallo, subrayando que "la evidencia de que las citaciones impugnadas se emitieron por motivos ilegales es abrumadora" y que "el Departamento ha intentado, sin éxito, encontrar una sola justificación investigativa plausible para las citaciones judiciales".

Las citaciones estaban dirigidas, además de contra Walz y Frey, contra el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison; la oficina de la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her; la Junta de Comisionados del Condado de Ramsey y la Junta de Comisionados del Condado de Hennepin.

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El caso se centra en la llamada Operación 'Metro Surge', una iniciativa de la Administración de Donald Trump para el control de la inmigración en la que dos ciudadanos estadounidenses murieron por fuego real de agentes federales y que llevó a autoridades estatales y locales de Minnesota a presentar una demanda para intentar detenerla. Las citaciones llegaron tras este recurso legal.

REACCIONES DE WALZ, FREY, HER Y ELLISON

Al calor del fallo, el gobernador de Minnesota y candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024 ha celebrado en redes la decisión judicial como "una victoria para el Estado de derecho y nuestra democracia".

"El Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo investigaciones penales contra los opositores políticos del presidente", ha lamentado Walz, alegando que "este caso es solo un ejemplo" frente a recordatorios "a diario" de la "ilegalidad de esta Administración, tanto en Minnesota como en todo el país".

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El fiscal Ellison, a su vez, ha argumentado que "debería preocupar a todos los estadounidenses que Donald Trump esté utilizando el sistema de justicia penal como arma contra quienes no comparten sus ideas".

En cuanto a los alcaldes, el dirigente de Minneapolis ha afirmado que la investigación "nunca se trató de justicia, ley y orden, sino de su ausencia". "Citar a declarar a opositores políticos por haber hablado en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y la decencia humana", ha lamentado.

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Asimismo, ha defendido como "una de las fortalezas fundamentales" de la democracia estadounidense "la capacidad de cuestionar a quienes están en el poder sin temor a represalias". "Los funcionarios electos tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hablar con honestidad sobre cómo las decisiones del Gobierno afectan a las personas a las que sirven", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de St. Paul ha advertido en un comunicado que las citaciones emitidas eran "una represalia con motivaciones políticas" contra la ciudad por haber defendido legalmente a nuestros residentes ante el ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y haber luchado por ellos".

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