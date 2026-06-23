Oyarzabal: “Estoy donde quiero estar, en la Real”

Chattanooga (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española de fútbol, aseguró que está “donde quiere estar”, en la Real Sociedad, en referencia a su futuro en su club.

"Estoy centrado en ayudar a ganar al equipo dentro de tres días. Estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa, la Real. Mi cabeza no está en eso, sino en llegar en las mejores condiciones posibles a Uruguay", señaló en rueda de prensa.

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Oyarzabal fue protagonista contra Arabia Saudí por su doblete en la victoria española por 4-0 -en su segunda victoria en el Mundial de fútbol- y mostró su compromiso con la Real Sociedad al ser preguntado sobre su futuro en el club en el que ha desarrollado toda su carrera deportiva.