Agencias

Oyarzabal: “Estoy donde quiero estar, en la Real”

Guardar
Google icon

Chattanooga (EE.UU.), 23 jun (EFE).- Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española de fútbol, aseguró que está “donde quiere estar”, en la Real Sociedad, en referencia a su futuro en su club.

"Estoy centrado en ayudar a ganar al equipo dentro de tres días. Estoy donde quiero estar, en la que considero que es mi casa, la Real. Mi cabeza no está en eso, sino en llegar en las mejores condiciones posibles a Uruguay", señaló en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Oyarzabal fue protagonista contra Arabia Saudí por su doblete en la victoria española por 4-0 -en su segunda victoria en el Mundial de fútbol- y mostró su compromiso con la Real Sociedad al ser preguntado sobre su futuro en el club en el que ha desarrollado toda su carrera deportiva.

Últimas Noticias

Dinamarca enviará a sus reclutas a prestar parte de su servicio militar en Groenlandia

Infobae

Francia se asfixia en una jornada récord de una ola de calor que durará más días

Infobae

Infografías del martes 23 de junio de 2026

Infobae

Uruguay prepara lanzamiento de una licitación internacional para construir nueva represa

Infobae

El brent se mantiene estable casi en los 77 dólares pendiente de las negociaciones de paz

Infobae