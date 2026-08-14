Trump asegura que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz territorio de EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán, pese a las enormes dificultades de las últimas semanas para que las partes se sienten a negociar.

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", ha señalado durante un evento en la localidad de Garden City, en el que ha aludido al bloqueo naval. "Ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca.

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La reacción de las autoridades iraníes no se ha hecho esperar. Su viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ha señalado en sus redes sociales que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".

El 'número dos' de la cartera diplomática ha asegurado además que su país "no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder" y ha alentado a la Administración Trump a que "acepte la realidad de una vez por todas".

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"Hasta ahora, han sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo", ha zanjado.