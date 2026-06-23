CR New Energy genera gran demanda ante oferta récord de acciones en la Bolsa de Shenzhen

Shanghái (China), 23 jun (EFE).- El productor chino de energía renovable China Resources New Energy está atrayendo un gran interés entre los inversores ante la mayor oferta pública de acciones de la historia de la Bolsa de Shenzhen, valorada en el equivalente a más de 3.600 millones de dólares.

En un comunicado remitido hoy a ese parqué, la filial del conglomerado estatal China Resources indicó que la porción de las participaciones ofertada a inversores minoristas registró una demanda 683 veces superior a los títulos disponibles, incluso tras ampliar la asignación al ejercer la opción conocida como 'clawback'.

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Tras esa sobreasignación, CR New Energy puso en oferta un total de 2.423 millones de acciones a un precio unitario de 10,11 yuanes (1,49 dólares, 1,31 euros), lo cual equivale a una recaudación total cercana a los 24.500 millones de yuanes (3.616 millones de dólares, 3.165 millones de euros).

Esta salida a bolsa será la mayor en China desde la protagonizada en 2022 por la petrolera estatal Cnooc, por el equivalente a 5.100 millones de dólares en Shanghái, y también superará a la hasta ahora poseedora del récord en Shenzhen, la aceitera Yihai Kerry Arawana, que obtuvo unos 2.000 millones de dólares en 2020.

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Según Bloomberg, la operación le conferirá a CR New Energy un valor de mercado de unos 135.000 millones de yuanes (19.927 millones de dólares, 17.442 millones de euros), similar al del gigante minero Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio del país.

Ese medio subraya que el interés de esta venta de acciones también reside en calibrar el apetito de los inversores por valores más allá de la inteligencia artificial (IA) y la robótica, sectores en los que se han producido debuts bursátiles espectaculares a lo largo de los últimos meses ante el auge de estas tecnologías a nivel nacional.

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CR New Energy contaba al cierre de 2025 con unos 41 gigavatios de capacidad instalada -un 2,3 % del mercado nacional-, de los que más del 80 % se correspondía a proyectos eólicos, con la solar ganando cada vez más protagonismo.

La compañía destinará la recaudación de su oferta pública a nuevos proyectos eólicos y solares que añadirán más de 7,1 gigavatios adicionales a su cartera, con una inversión que superará los 40.000 millones de yuanes (5.904 millones de dólares, 5.167 millones de euros).

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Según expertos citados por el rotativo estatal Global Times, el hecho de que la mayor salida a bolsa de la historia de Shenzhen vaya a ser protagonizada por una empresa dedicada a las energías renovables mostraría el creciente apoyo de los mercados de valores del país a la 'financiación verde'. EFE