Kira Miró deja sin palabras a David Broncano con su insólita respuesta a sus preguntas clásicas

Kira Miró está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida profesional. Inmersa en el rodaje de la sexta y última temporada de 'Machos alfa', la actriz canaria estrena el próximo 1 de julio la serie 'Olivia' en Disney + con Fernando Tejero, Pablo Chiapella y María Schwinning, y apenas tres semanas después -el 24 de julio- llega a las salas de cine 'Tres de más', película en la que una vez más coincide con su pareja Salva Reina, con el que forma desde hace más de cuatro años uno de los tándems más queridos y populares del cine español.

Con tanto por celebrar, la intérprete ha visitado este lunes 'La Revuelta' y ha logrado dejar sin palabras a David Broncano con sus ingeniosas respuestas a las preguntas clásicas del programa. A la primera, 'cuánto dinero tienes en el banco', ha contestado sacándose una horquilla del pelo y enseñándosela al presentador después de que este le comentase que sí está permitido responder dando una horquilla -de cantidades económicas eso sí-.

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"Vale listo, esta es mi horquilla" ha expresado entre risas. "No me esperaba esto para nada, no me esperaba un truco tan barato. A su vez, es gracioso y efectivo" ha reaccionado el de Jaén, totalmente descolocado por el ingenio de Kira. "Llevo todo el día con la horquilla enredada en la graga, me ha hecho incluso un agujero" ha confesado divertida sin soltar ni prenda sobre su patrimonio después de más de dos décadas de carrera.

En cuanto a su vida íntima, y una semana después de que Salva visitase el mismo plató y revelase que llevaba un mes "fatal" en lo sexual por culpa del exceso de trabajo -por lo que Broncano le despidió con una chirigota y un vídeo de su chica bailando en la habitación del hotel-, Kira ha reconocido que "ese día hubo fiesta. Uno a lo grande, con charanga y todo". "Él se ha ido a rodar fuera, así que estamos separados y el mes ha sido regulero. Algo ha caído, pero muy poco" ha comentado resignada, apuntando que si la "videollamada cuenta" su puntuación mejoraría.

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